Mersin'de minibüsteki kadına şiddet kamerada
MERSİN'de bir şahıs, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklarken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
MERSİN'de, yolcu taşımacılığı yapan minibüste bir adam, eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Kendisine tepki gösteren yolcuları, "Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım" diyerek tehdit eden adamın yumruklarını başka bir kadın yolcu cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Mersin-Davultepe seferini yapan minibüste henüz kimliği belirlenemeyen bir adam, eşi olduğunu söylediği kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Gözyaşları içinde kalan kadını, yolculara aldırmadan yumruklamayı sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanlara da tehdit ve hakaretler savurdu.
Yumruklu dayağı bir başka kadın yolcu, cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından, "Bu kadının 3'üncü sayfa haberlerinden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım' diyerek yüzüne vurmaya devam etti" notu ile paylaştı.
Video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp, cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.