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Mersin'de konferans salonunu kumarhaneye çevrildi! Polis kepçeyle girdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde konferans salonu benzeri bir mekanda kumar oynayan 89 kişiye suçüstü yakalandı. Mekanın duvarını iş makinesi ile kırıp giren jandarma, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları görülen kişilere 430 bin 325 TL para cezası uyguladı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, bina önüne gözcü konulduğunu ve tüm girişlerin kapatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine kapıların açılması yönünde uyarıda bulundu ancak güvenlik güçlerinin çağrısına uyulmadı.

Gizli geçit açılmış
Tarsus Belediyesi’nden talep edilen iş makinesi ile binanın bir duvarı yıkılarak içeri girildi. Gizli geçitlerin açıldığı binanın konferans salonu benzeri geniş bir alan olduğu ve içerideki 89 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, şüphelilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeleri ile oturdukları, her masaya dezenfektan koyulduğu görüldü.

Ekipler, şüphelilere kumar oynamak suçundan 109 bin 25 TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için de 321 bin 300 TL olmak üzere toplam 430 bin 325 TL para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda, 8 bin 835 pul ele geçirildi. Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mekan, belediye ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

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