Mersin'de kamyonette ele geçirildi! 500 kilogram bozuk et imha edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Yakaköy mevksindeki emniyet kontrol noktasında polis ekipleri kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kasadaki etlerin sağlıksız koşullarda taşındığını belirledi. Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, 500 kilogramlık etin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi. El konulan etler, mevzuata uygun şekilde imha edildi.

