Mersin’de kamyonette 500 kilo bozuk et ele geçirildi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonette 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Yakaköy mevkiindeki emniyet kontrol noktasında durdurulan araçta, etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı belirlendi.

Durum, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, söz konusu etlerin tüketime uygun olmadığını tespit ederek mevzuata uygun şekilde imha etti.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.