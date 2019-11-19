Mersin'de gelin ve damatlardan dünyanın parasını istiyorlar

Birçok gelin geri döndü: Yaşadığı olay üzerine yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten İpek, “Müze girişlerinde para alınmadığını öğrendim. Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüm. Önüme 6 nolu cetveli getiriyorlar hep. Ören yerlerinde anı fotoğrafı çekmek isteyenleri 6 nolu cetvelin içine sokmak istiyorlar. Bu 6 nolu cetvelde ‘Düğün, nişan organizasyon yapılacak ise önceden başvuru yapılıp gün alınmalı. Böyle bir organizasyon yapıldığı takdirde 750 TL, 2 saati geçerse bin 500 TL alınır’ deniyor. Eğer böyle organizasyonlar yapıyorsak 7 bin 500 TL olsun. Ama biz her turist gibi eşimle gidip 10-15 fotoğraf çekip çıkacaktık. Bu şehrin tanıtımına faydalı olacak bir şey. Birçok gelin geri döndü. Abiye ile gelenler bile geri çevrildi. Biz orada organizasyon yapmıyoruz. CİMER'e yazı yazdım. Bana gelen cevapta ören yerlerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği olmadığı, uygulamanın keyfi olduğunu söylediler. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür” diye konuştu.