Mersin'de ev kadınlığından babası sayesinde başladı dinamit patlatıyor!
MERSİN'de Yayla Sağır (33) büyük bir zamanının dinamitlerle geçtiğini ifade ediyor. Sağır, dinamitleri patlatarak tarıma elverişli araziler ortaya çıkmasını sağlıyor.
Erdemli’de, 4 yıl önce ev kadınıyken 2 bin TL’lik mikrokredi kullanarak girdiği sınav sayesinde ‘B Sınıfı Ateşleyici Belgesi’ alan Banu Yayla Sağır, birçok erkeğin dahi yanına yaklaşmaya cesaret edemediği dinamitleri patlatarak, kayalık arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini sağlamaya başladı. 2 çocuk annesi Sağır, mesleğe babası sayesinde ilgi duyduğunu kaydetti.
Severek yapıyor: Mesleğinin oldukça tehlikeli olduğunu, zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini kaydeden Sağır, "Erdemli’de ve çevre ilçelerde iş makinelerinin kırıp parçalayamadığı sarp kayalık arazileri tarıma elverişli hale getirebilmek için dinamit patlatıyoruz. Tehlikeli de olsa bu işi hiç korkmadan ve severek yapıyorum." dedi.
Sağır, "Dinamit patlatma öncesinde çok büyük güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Bir tarlada dinamit patlatmak için gerekli evrakların hazırlanmasının ardından güvenlik güçleri, patlatma yapılacak bölgede önlem alıyor. Daha sonrasında biz de patlatma işlemini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Mesleğin tek kadını: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na bağlı Mikrokredi Erdemli Şube Sorumlusu Rümeysa Sezer ise ilçede mikrokredi kullanarak ateşleyici işini yapan tek kadının, Banu Yayla Sağır olduğunu söyledi.