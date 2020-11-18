Mersin'de ev kadınlığından babası sayesinde başladı dinamit patlatıyor!

Severek yapıyor: Mesleğinin oldukça tehlikeli olduğunu, zamanının çoğunun dinamitlerle geçtiğini kaydeden Sağır, "Erdemli’de ve çevre ilçelerde iş makinelerinin kırıp parçalayamadığı sarp kayalık arazileri tarıma elverişli hale getirebilmek için dinamit patlatıyoruz. Tehlikeli de olsa bu işi hiç korkmadan ve severek yapıyorum." dedi.