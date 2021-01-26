Mersin'de eski eşinin çıplak görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı! 3 kadınla daha videoları varmış
ERSİN'de 30 yaşındaki Nida Nur Yıldız, eski eşi 43 yaşındaki Burak Etiler'in özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşması sebebiyle davacı olmuştu. Davanın ikinci duruşmasında Burak E. hakim karşısına çıktı. Burak E.'nin 3 farklı kadınla daha çıplak videoları olduğu ortaya çıktı.
Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı Burak Etiler hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi davacı oldu. Soruşturma kapsamında Burak Etiler'in başka iğrençlikleri de ortaya çıktı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Burak Etiler'in telefonundan 3 farklı kadının daha çıplak görüntüleri çıktı.
Ticaret ile uğraşan Burak Etiler ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Kısa sürede başlayan anlaşmazlıklar yüzünden evlilikleri 10 Ocak 2019 günü boşanmayla sonuçlandı.
İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu.
Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.