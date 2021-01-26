Mersin'de eski eşinin çıplak görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı! 3 kadınla daha videoları varmış

İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu.