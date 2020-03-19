Mersin’de dünyada eşine ender rastalanan altız bebek doğumu anne 19 yaşında

“Dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım”

Altızları doğurturken yaşadığı duyguları da paylaşan Op. Dr. Canova, “Aslında her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Çok az kimseye denk geliyor. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Bebekler çıkarken de 1, 2, 3, 4 diye 6’ya kadar saydık ve sağlıklı şekilde doğumunu yaptırdık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.