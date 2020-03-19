Mersin’de dünyada eşine ender rastalanan altız bebek doğumu anne 19 yaşında
Dünya eşine ender rastlanan bir çoklu doğum haberi Mersin ilimizden geldi. Suriye’nin İdlib kentinden Mersin’e gelen 19 yaşındaki bir anne, özel bir hastanede altız bebek doğurdu, bebeklerden 5’i yaşama tutunmayı başardı.
Mersin’de, Suriye’nin İdlib kentinden gelen 19 yaşındaki bir anne, dünyada eşine çok az rastlanan altız bebek dünyaya getirdi. Özel bir hastanede sezaryenle doğan 3’ü kız, 3’ü erkek altızlardan 5’i, doktorların da çabasıyla yaşama tutunmayı başardı. Bebeklerin Mersin’de yaşayan dayısı Fuvez Beyyese, altızların İdlib’de kalan 1,5 yaşındaki ağabeylerinin de Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden destek istedi.
Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan bir çocuk annesi İman Bayasah, altız bebeklere hamile olduğunu öğrenmesinin ardından, bebeklerini sağlıklı bir ortamda dünyaya getirmek için yaklaşık 2 ay önce 7 yıldır Mersin’de yaşayan ailesinin yanına geldi. 16 Mart’ta doğum sancıları tutan anne, 112 Acil Servis ambulansıyla Özel Mersin Yenişehir Hastanesine getirildi. Burada hemen ameliyata alınan anne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haldun Canova’nın gerçekleştirdiği operasyonla bebeklerini dünyaya getirdi. Op. Dr. Canova’ya sezaryen sırasında Yeni Doğan Uzmanı Dr. Mehmet Baki Kara ve Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Aslan da eşlik etti.
Erken doğumla dünyaya gelen 3’ü kız, 3’ü erkek altızlardan 5’i yaşama tutunmayı başardı. Halen hastanenin yeni doğan yoğun bakım bölümünde kuvözde tedavileri devam eden bebekleri İHA görüntüledi. Doktorların ve sağlık görevlilerinin üzerlerine titrediği bebeklerin sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay daha kuvözde kalacakları bildirildi.
“Dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım”
Altızları doğurturken yaşadığı duyguları da paylaşan Op. Dr. Canova, “Aslında her zaman heyecanlanıyoruz ama dünyada çok az rastlanır bir sayı bu. Çok az kimseye denk geliyor. Ben de çok mutlu oldum, bir kat daha heyecanlandım. Bebekler çıkarken de 1, 2, 3, 4 diye 6’ya kadar saydık ve sağlıklı şekilde doğumunu yaptırdık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.