Mersin'de dehşet eski eşini ve sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay, Göksu Mahallesi Celal Bayar Caddesi Adliye Lojmanları yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Taş, bir süre önce boşandığı Filiz Sarı ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Ünlü'yü takip etmeye başladı. Bu sabah pompalı tüfekle evinden çıkan Muzaffer Taş, Sarı ve Ünlü'nün sokakta önünü kesti.