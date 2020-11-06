Mersin'de çocuğunun ödevi adamın hayatını değiştirdi! Şimdi paraya para demiyor

Bugüne kadar 80'den fazla eser ortaya çıkaran Özkan, bir yandan da 7 yıl önce çocuğunun ödevi ile başladığı naht sanatını geliştirerek, yaşatmaya çalışıyor. Evinin balkonuna kurduğu mini atölyesinde naht sanatı ile uğraşan Özkan, bir odasını da eserlerine ayırdı.