Mersin'de çocuğunun ödevi adamın hayatını değiştirdi! Şimdi paraya para demiyor
MERSİN'de yaşayan Ramazan Özkan (44), 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım ederek başladığı işte şimdi devlet sanatçısı oldu.
Özel bir şirkette çalışan ve boş zamanlarında Merkez Yenişehir ilçesinde atölyeye çevirdiği evinin balkonunda çalışmalarını sürdüren 2 çocuk babası Ramazan Özkan, hayaline kavuştu. Nakış gibi işlediği ahşaplardan sanat eseri ortaya çıkaran Özkan, devlet sanatçısı oldu.
Bugüne kadar 80'den fazla eser ortaya çıkaran Özkan, bir yandan da 7 yıl önce çocuğunun ödevi ile başladığı naht sanatını geliştirerek, yaşatmaya çalışıyor. Evinin balkonuna kurduğu mini atölyesinde naht sanatı ile uğraşan Özkan, bir odasını da eserlerine ayırdı.
Naht sanatı serüvenini anlatan Özkan, "7 yıl önce öğretmeninin çocuğuma verdiği duvar saati ödevine yardım ederek, kıl testere ile tanıştım. Daha sonra bu sanata merak sararak, devam ettirdim. İnternetten, sosyal medyadan araştırarak, kendimi geliştirdim. 2018'de ilk sergimi açtım. Ardından 'Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve devlet sanatçısı oldum" dedi.
Naht sanatının kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu belirten Özkan, "Çevremde bu mesleğe merak saran arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da kendilerini baya geliştirdiler" diye konuştu.