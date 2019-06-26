Mersin'de Bulut ailesinin yürek burkan dramı her biri ayrı bir hastalıktan muzdarip
İhlas Haber Ajansı
Mersin’in Silifke ilçesinde bu ailenin dramı yürekleri burkuyor. Bu ailede çocuklar felçli, baba kanser, anne ise engelli. Bulut ailesi yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.
21 yıl önce trafik kazası geçiren Mehmet Bulut’un (39) belden aşağısı felç oldu. 19 yıldır baba Mehmet Bulut (69) çocuğuna bakarken, 1,5 yıl önce kanser oldu.
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Annesi Neslihan Bulut (40) engelli, diğer oğulları 10 yaşındaki Barış Bulut ise küçük yaşlarda geçirdiği havale sonucu ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor.
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Baba Mehmet Bulut’un kanser tedavisi için her gün 90 kilometre, taksi ile Mersin’e gidiş geliş yapan aile günde 250 lira para ödemek zorunda kalıyor.
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Her hastaneye girişinde 112 lira tedavi 290 lira da film parası veren aile her ay 2 bin 600 lira iki bakım ücreti alıyor.
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