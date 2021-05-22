Mersin'de bulundu tam 60 milyon yaşında! Bisikletle gezerken tesadüfen buldu

Ender bulunan bir fosil

Taşın Paleosen döneme ait olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ayas ise "Toroslar'da çok sayıda fosil elde ediliyor. Anadolu eski zamanlarda Tetis Denizi'nin tabanıydı. Afrika kıtasının Avrasya'ya bindirmesi sonucunda yükselen bir bölgedir Anadolu. Bu nedenle çok sayıda deniz fosilini barındırır. Bu Paleosen döneme ait bir salyangoz fosili. Bunlar kalker iskeleti olmasından kaynaklı kolaylıkla fosilleşebiliyorlar. Bu bölgede çok sayıda fosil görüyoruz ama bu biraz daha ender bulunanlardan" diye konuştu.