Mersin'de bir kişi taksisini denize sürüp intihar etti
MERSİN'in Silifke ilçesinde Oğuzhan K. (23), taksisini denize sürerek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisinde meydana gelen olayda; taksici Oğuzhan K. (23), iddiaya göre, kullandığı 33 T 8035 plakalı aracın direksiyonunu denize kırdı.
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Taksiyi denize süren ve suya batan Oğuzhan K., bir süre sonra aracıyla gözden kayboldu.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Dalgıçların müdahalesiyle Oğuzhan K., sudan çıkarılırken; taksi de vinçle çekildi.
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