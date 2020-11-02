Mersin'de bahçesine gölgelik olsun diye dikti! 40 bin lira kazandı

Geçen yıl kilosunu 200 liraya veren Serin "Şu an İstanbul’da 500 liraya alıcı bulunuyormuş. Biz de 300 liraya vermeyi düşünüyoruz. Ama benim tavsiyem Silifke’de bu dikilse çok güzel bir gelir olur çiftçi için. Su istemez, ilaç istemez sadece dikeceksin arada sulayacaksın. Zeytin dikiyorsun para etmiyor, domates dikiyorsun para etmiyor, nar dikildi nar olmadı o nedenle benim tavsiyem fıstık çamından dikilse iyi bir gelir kapısı olur ama kimse dikkate almıyor.” diye konuştu.