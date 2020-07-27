Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 4 askerimiz şehit olurken otobüs şoförü de hayatını kaybetti. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Abone ol

Mersin'den gelen haber kahretti. Son dakika haberine göre askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 asker de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar olay yerinde Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e gitti. Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti ve bölgede incelemelerde bulundu.

Mersin Valiliği açıkladı: 10 asker ağır yaralı

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 askerin şehit olduğunu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kaza anını anlattı

Kazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirken, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.