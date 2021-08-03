Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gece yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...
MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi, büyük üzüntü yaşıyor.
Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık yangınından geriye acı fotoğraflar kaldı. Bölge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilirken, ilgili bakanlıkların yetkilileri vatandaşların zararlarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede çok sayıda ev, sera, bahçe ve ormanlık alan zarar görürken, vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Büyük üzüntü: Karaseki Mahallesi'ndeki yangında evleri yanan ve eşyalarının tamamı kül olan Zeynep ve Apdil Kale çifti de büyük üzüntü yaşıyor.
Tek teselli: Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek olan kızları Merve için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken, tek tesellilerinin canlarına bir şey olmaması olduğunu dile getirdiler.