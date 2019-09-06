Mersin'de 6 bin 500 yıllık saray kalıntılarına ulaşıldı!

Yaklaşık bir ay sürecek olan kazı alanında çalışan sayısının 30’a kadar yükselmesi bekleniyor. 26 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında yüzyıllarca kale olarak höyüğün geçirdiği dönemlerde idari ve askeri işlevinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra dönemsel incelemesi de yapıyor.