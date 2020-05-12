Mersin ve Bursa belediyesinden koronaya ilginç çözüm! Korona bank

Geri dönüşüm malzemelerinden imal ediliyor

Mersin Tarsus Gençlik Kampındaki marangoz atölyesinde bugüne kadar yine geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi.