Mersin ve Bursa belediyesinden koronaya ilginç çözüm! Korona bank
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile Bursa'da bir belediye koronaya karşı koronabank icat etti. Sosyal mesafeye ayar çeken banklar, virüs sonrası değişen yaşamın göstergesi oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Bursa'nın Keles ilçesinde, koronavirüse karşı 'akıllı bir' çözüm bulundu. Salgın döneminde dışarı çıkanların sosyal mesafesini ayarlamak için 'koronabank'lar icat edildi. Bursa Keles belediyesi banklara 'accık ötede otun' yazısı da koydu. İşte Mersin ve Bursa'dan yansıyan o ilginç bankların hikayesi:
Geri dönüşüm malzemelerinden imal ediliyor
Mersin Tarsus Gençlik Kampındaki marangoz atölyesinde bugüne kadar yine geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi.
Atölyede bu kez de herhangi bir masraf yapılmadan, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sosyal mesafeli bankların üretimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde de söz konusu bankların üretimi gerçekleştiriliyor.
Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümü boş bırakılan banklar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park’ta ve kentte uygun görülen noktalara konulmaya başlandı.