Mersin ve 16 ilde ev kadınlarını dolandırdılar! 'Evde sabun paketleyerek, para kazanın'
MERSİN ve 16 ilde daha sosyal medya üzerinden dolandırıcılıkta bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların 'Evde sabun paketleyerek para kazanın' ilanıyla ev kadınlarını dolandırıcılık ağına düşürdükleri ortaya çıktı.
Mersin'de yaşayan ev kadını S.D.; sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı.
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Para transferinin tamamlanmasının ardından ilan sahiplerine ulaşamayan S.D., polise şikayetçi oldu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda ilanı veren 16 şüphelinin kimliğini saptadı.
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Belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen polis, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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