Mersin ve 16 ilde ev kadınlarını dolandırdılar! 'Evde sabun paketleyerek, para kazanın'

Mersin'de yaşayan ev kadını S.D.; sosyal medya hesabı üzerinden 'evde ek iş, hediye paketleme' ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 TL kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına, işe girebilmek için 550 TL yatırdı.