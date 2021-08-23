BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,93
ALTIN 486,18
AK PARTİ

Mersin Valiliğinden AK Parti Milletvekili Yılmaz hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

MERSİN Valiliği, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile polis memurları arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında olaya konu olan polis memurlarının yasal mevzuatın dışına çıktıklarını, bu nedenle haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın kendisini durduran polislere hakaret ettiğini iddia etti.

Mersin Valiliği, Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz saat 18.30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi G bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele İl Emniyet Müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Polis ile Yılmaz arasında şu diyalog yaşandı:

Polis: Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Yılmaz: Yani bu benim sorunum mu?

Polis: Bizim de sorunumuz…

Yılmaz: Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Senin adın ne?

Polis: Ekipler... Telsizden ihbar geliyor. HTS kayıtları.

Yılmaz: Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.

Yılmaz: Adını verir misin sen?

Polis: Bir saniye bilgi vereceğim.

Yılmaz: Ş…fsize bak.

Polis: Hanımefendi küfretmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni Malatyaspor konuk olduğu Göztepe'yi tek golle geçti
Yeni Malatyaspor konuk olduğu Göztepe'yi tek golle geçti
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere yalanlaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere yalanlaması
Konyaspor geriye düştüğü maçta Başakşehir'i devirdi
Konyaspor geriye düştüğü maçta Başakşehir'i devirdi
Şiddete uğradı çağrıda bulundu! Tekrar gözaltında
Şiddete uğradı çağrıda bulundu! Tekrar gözaltında
Türkiye 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi
Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi
Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?
Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan diplomasisi sürüyor
Masterchef Hasan instagram hesabı nedir Masterchef Hasan kimdir?
Masterchef Hasan instagram hesabı nedir Masterchef Hasan kimdir?
Tunahan Ak Masterchef 2021 ailesi aslen nereli kaç yaşında?
Tunahan Ak Masterchef 2021 ailesi aslen nereli kaç yaşında?