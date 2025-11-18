BIST 10.938
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 36 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılının açıklamasına göre, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.

Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.

Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de olduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

