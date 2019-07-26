MERO kimdir aslen nereli MERO gerçek adı ne kaç yaşında?

MERO kimdir, aslen nereli MERO gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Olabilir şarkısı ile müzik listelerine hızlı giriş yapan ve Adana'da çektiği klibi ile büyük ilgi gören MERO son günlerin konuşulan ismi. Aslen Adanalı olan MERO'nın gerçek adı Enes Meral'dir. Almanya doğumlu Türk RAP şarkıları söyleyen MERO, Baller los albümü ile müzik listelerinde uzun sürede zirvede kaldı. Son günlerde ise Olabilir şarkısı ile konuşuluyor youtube'da 20 milyona yakın izlenen klibini ise Adana'da Sıfır Bir oyuncuları ile çekti. Peki kimdir bu MERO?