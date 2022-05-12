Merkür retroda burçlar değişti! Vaziyet alın bugüne aman dikkat: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün ve yarın AY TERAZİ burcunda seyahat edecek; Estetik kaygıların tavan yaptığı zamanlardır, ilişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak için güzel bir gündür normalde ama merkürün retro olduğunuda unutmayın ama...