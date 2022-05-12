Merkür retroda burçlar değişti! Vaziyet alın bugüne aman dikkat: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Yaptıkları isabetli yorumlarla herkesi şaşırtan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'ten çarpıcı yorumlar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün ve yarın AY TERAZİ burcunda seyahat edecek; Estetik kaygıların tavan yaptığı zamanlardır, ilişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak için güzel bir gündür normalde ama merkürün retro olduğunuda unutmayın ama...
Yüksek ses rahatsız eder: Estetik operasyon olmak için uygundur arkadaşlar, diyetisyene gitmek içinde, estetikle ilgili her konuya balıklama dalabilirsiniz. Yaşamımızda huzur, sessizlik, uyum, denge ihtiyacı çok artar, yüksek ses rahatsız eder.
Kendinizi aptal yerine koydurmayın: Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz. Ama kendinizi aptal yerine de koydurmayın. Hak, adalet kavramları ön plana çıkabilir, güçlü değil haklının tarafında olmaya çalışırız. Sanatsal konularla ilgilenmek için güzeldir,ilham perileri etrafımızdadır.
Fırsatları kaçırabiliriz: Kararsız kalmak bizleri zora sokar, ne istediğimizi bilmek zorundayız,yoksa fırsatları kaçırabiliriz de. Fazla kabullenici bir moda bürünürüz aman dikkat, zevklere fazlaca düşkünlük sık gözlemlenen bir durumdur.