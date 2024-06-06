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Merkez Sağ Parti lideri Bilgin, Çiller'in yalısında söyledi MHP'li Celal Adan 'Çarpılacağız!' dedi

Merkez Sağ Parti lideri Bilgin, Çiller'in yalısında söyledi MHP'li Celal Adan 'Çarpılacağız!' dedi

Yazar Talat Atilla, Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in ölümü sonrası Çiller'in evinde taziye ziyaretinde yaşananları yazdı.

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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesinde yaşanan ilginç ayrıntıları yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında aktardı.

Ömer Bilgin'in kurduğu ve Tansu Çiller'in partisi diye taban oluşturmaya çalıştığı iddia edilen Merkez Sağ Parti Genel Başkanı Bilgin'in cenazedeki çalışmalarını yazar Atilla paylaştı:

"Ömer Bilgin’in Tansu Hanımın yalısında toplanan topluluğa sure okuyup dua etmesi, yine mezarlıkta defin işlemlerine müdahale etmesi ve yalının önünde iki tane lokma aracı kurup lokma dağıtması dikkatlerden kaçmadı.
Sadece lokma değil. Kasa kasa pidelerin kokusu İstanbul'un en lüks yalısından Yeniköy sokaklarına dağıldı.

CELAL ADAN: ÇARPILACAĞIZ!

Çiller'in yalısında ilginç anlar yaşandı.
Ömer Bilgin, Tansu Çiller'in de olduğu ortamda Özer Çiller’in ruhuna tebareke suresini okuduktan sonra ellerini açarak, "Ya rabbi ülkemize büyük hizmetler yapan Başbakanımız Tansu Çiller'in eşine rahmet diliyoruz. Tansu Çiller Başbakanımıza yine Türkiye'yi yönetme şansı ver ya rabbi!" diye dua edince, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yanındaki kişiye "Tövbe tövbe... Çarpılacağız!" dediği duyuldu.

PANKARTI İNDİRTTİ

Çiller'in Yeniköy'deki yalısının önüne büyükçe "Merkez Sağ Parti Özer Çiller‘e başsağlığı diler..' yazılı pankart açıldı! Çiller, pankartın varlığını öğrenince, "Derhal o pankartı indirin!" talimatı verdi. Çiller'in korumalarının müdahalesiyle pankart kaldırıldı. Sadece lokma araçlarının önündeki Merkez Sağ Parti tarafından 'Özer Çiller’in ruhuna lokma' diyerek yazılan afişlere izin verildi.

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