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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 429 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat ile biten haftada 1 milyar 429 milyon dolar azalarak, 121 milyar 170 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 409 milyon dolarlık azalışla 73 milyar 389 milyon dolardan 71 milyar 980 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Şubat haftasında 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara indi.

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