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Merkez Bankası'nın 2 hamlesi doları hareketlendirmişti! İşte son durum...

Merkez Bankası'nın 2 hamlesi doları hareketlendirmişti! İşte son durum...

Merkez Bankası'nın yaptığı hamleler sonrası hareketli bir gün yaşayan dolar/TL, güne 6.06 civarında başladı. ABD'nin Huawei'ye getirdiği sınırlamaları bir süreliğine gevşetmesinin ardından dolar yatay seyrediyor.

Dolar ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei'ye getirdiği sınırlamaları bir süreliğine gevşetmesinin ardından yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinden destek bularak üç buçuk haftanın zirvesi seviyelerde destek buldu ve yatay seyretti.

Dolarda son durum

Dolar endeksi

Dolar endeksi dün 98.134'teki üç buçuk haftanın zirvesini test ettikten sonra bu sabah 98.031 ile dünkü kapanış ile aynı seviyede seyretti. 

Euro ve dolar ne kadar?

Euro alış: 6,7733,  satış: 6,7798

Dolar alış: 6,0698, satış: 6,0732

Risk iştahı kırılgan

ABD'nin Huawei'ye getirdiği sınırlamaları gevşetmesi, ABD-Çin ticaret geriliminin tekrar tırmanmasından kaygılanan piyasalarda rahatlama yaratmış olsa da analistler iki ülke arasındaki ticaret gerilimi son bulmadıkça risk iştahının kırılgan olacağını ifade etti.

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