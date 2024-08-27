Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama

TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir.Abone ol
TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir.
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