BIST 9.669
DOLAR 34,03
EURO 38,04
ALTIN 2.747,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama

TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir.

Abone ol

TCMB/PPK: Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir.

Ayrıntılar gelecek...

ÖNCEKİ HABERLER
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi
Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Karaman'da bir genç yanlışlıkla dayı katili oldu
Karaman'da bir genç yanlışlıkla dayı katili oldu
İzmir'de baba vahşeti! 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu! Çocuklardan 3'ü öldü
İzmir'de baba vahşeti! 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu! Çocuklardan 3'ü öldü
"Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadı" iddiası! DMM'den açıklama var
"Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadı" iddiası! DMM'den açıklama var
Bakan Murat Kurum duyurdu! Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Bakan Murat Kurum duyurdu! Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı
Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı
Konya'da markette rezalet! Patron, 17 yaşındaki çalışanını taciz etti! İğrenç anlar...
Konya'da markette rezalet! Patron, 17 yaşındaki çalışanını taciz etti! İğrenç anlar...
Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya’ya zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları Taşkent'e gönderildi
Amasya’ya zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları Taşkent'e gönderildi
ABD'de ölümcül virüs alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular, tedavisi de yok
ABD'de ölümcül virüs alarmı! İlk vakayı resmen duyurdular, tedavisi de yok