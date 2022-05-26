Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Enflasyon ve dolar çıldırdı Merkez Bankası faizi sabit tutuyor

MERKEZ Bankası’nın (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizi kararı açıklanacak. Piyasa saat 14:00'te yapılacak açıklamaya kilitlenmişken, doların yükselişi de sürüyor. Piyasa anketlerinde Merkez Bankası'nın yükselen dövize rağmen faizi sabit tutması beklentisi var...

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Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Resmi enflasyonun yüzde 70'e, dolar/TL'nin 16,45'e yükselmesine rağmen Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Yıl sonu faiz tahminleri...

Yıl sonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 2’si TCMB’nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden biri politika faizinin yıl sonunda yüzde 15’e yükseleceğini tahmin ederken diğer bir katılımcı ise yüzde 20 seviyesine artırılacağını öngördü.

AA anketine katılanlar ne dedi?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Merkez, Erdoğan'ın politikası çerçevesinde...

Ekonomistlerin beklentileri 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonda zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor fakat anketteki katılımcıların çoğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

Faiz indirimleriyle enflasyon ve döviz uçtu

TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti. Gevşeme döngüsü geçen sene kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine sebep olurken, şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körüklemişti. TCMB ise enflasyondaki yükselişe rağmen son dört toplantısında politika faizini değiştirmedi.

Türk Lirası'nda sert değer kaybı!

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL’nin 2021’de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. 31 Aralık 2021 tarihinde 13,35 TL seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah itibarıyla 16,45 seviyesinde bulunuyor.