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Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

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TCMB, Ağustos 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.

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