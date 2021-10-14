Merkez Bankası'nda 2 başkan yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

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Doların hafta başından beri rekor üstüne rekor kırması ve 9,10 lirayı görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Bu görüşmenin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı.

PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı

Buna göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.