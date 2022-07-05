Merkez Bankası sahte ve gerçek parayı ayırt etmenin yollarını açıkladı!
Piyasalarda dolaşan sahte paraların artması sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
İllegal yollarla para basan örgüt ve çetelerin çoğalması sonrası Merkez Bankası, vatandaşlara sahte banknotların nasıl anlaşılacağı konusunda örneklerle açıklama yaptı.
Peki paranın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? Sahte para ile gerçek parayı ayırt etmenin yolları neler? İşte Merkez Bankası'nın açıklamaları...
Banknot kağıdı Orijinal banknot kâğıdı, yüzde 100 pamuk elyafından üretilmiş olup, ultraviyole (UV) ışık altında parlamaz. Kağıt renkleri, her kupürün hakim renginin çok açık bir tonudur. Ayrıca kullanılan kağıtlar, kirlenmeye karşı oldukça dayanlıklıdır. Piyasada bulunabilen sahte banknot kağıdı ise genellikle üzeri özel bir lakla kaplanmış olmasına rağmen, UV ışık altında parlama özelliğine sahiptir.
Filigran Orijinal banknotların ön veya arka yüzü ışığa tutulup bakıldığında, baskısız beyaz alanda Atatürk portresi ve kupür değerini gösteren rakamdan oluşan filigran görülür. Bazı sahte paralarda filigran hiç olmamakta, bazılarında ise kağıdın içinden veya dışından baskı yolu ile taklit edilmektedir.