Merkez Bankası net rezervleri 2003 seviyesinde! İşte kasada kalan para miktarı
Merkez Bankası'nın net rezervlerinin geçtiğimiz hafta 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığı belirtiliyor. Bu miktar net rezervlerin 13 milyar dolar seviyesine düşmesi anlamına geliyor. Net rezervler en son 2003 yılında bu seviyeye kadar düşmüştü.
Reuters'ın bankacılık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bankacıların sektörün öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor.
Neden kaynaklandı?
Bankacıların hesaplamalarına göre geçen haftaki düşüşün önemli bölümü TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandı.
Merkez Bankası ilgili verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklıyor. Ancak bankacılar ilgili verileri sektör öncü verilerinden hesaplayabiliyor.
"4.5-5 milyar dolar civarında azaldı"
Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 Kasım haftasında 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor.