Merkez Bankası kritik veriyi ilan etti! Temmuz 2026 cari açık ve cari fazla rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi piyasalarının merakla beklediği Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi gelişmelerini resmi olarak kamuoyuna duyurdu. Yaz sezonunda turizm ve taşımacılık kalemlerinden sağlanan güçlü döviz girdisi, cari denge görünümünü olumlu etkiledi. Açıklanan verilere göre Türkiye, Temmuz ayında cari işlemlerde artıya geçerek fazla kaydetti. Öte yandan yıllıklandırılmış cari açık ve çekirdek cari denge rakamları da netlik kazandı. Peki, Türkiye Temmuz ayında kaç dolar cari fazla verdi, yıllıklandırılmış cari açık rakamı kaç milyar dolara ulaştı? İşte Merkez Bankası’nın yayımladığı Temmuz 2026 cari denge raporunun tüm detayları…

TÜRKİYE TEMMUZ’DA CARİ FAZLA VERDİ Mİ, KAÇ DOLAR OLDU?

Evet, Türkiye Temmuz ayında cari işlemlerde fazla verdi. Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı Temmuz 2026 döneminde 36 milyon dolar fazla kaydetti.

ÇEKİRDEK CARİ DENGE NE KADAR FAZLA VERDİ?

Geçici ve dalgalı unsurlar hariç tutulduğunda tablodaki artı değer daha da belirginleşti:Altın ve Enerji Hariç (Çekirdek Denge):

Altın ve Enerji Hariç (Çekirdek Denge): Altın ve enerji ithalatı dışarıda tutulduğunda cari işlemler hesabı Temmuz ayında 4 milyar 972 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler Dengesi: Turizm ve seyahat gelirlerinin zirve yaptığı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. Seyahat kaleminden elde edilen net gelir ise 5 milyar 968 milyon dolar oldu.

SON YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK RAKAMI KAÇ DOLAR?

Temmuz ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte 12 aylık birikimli cari denge rakamları da güncellendi: