Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın değişiyor
Anadolu Ajansı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartları işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Değişiklik yarın ( 1 Ekim 2025) itibari ile uygulanacak.
TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
NAKİT ÇEKİM...
Buna göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı.
Değişiklik 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.
