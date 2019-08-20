Merkez Bankası hamlesi! Dolar/TL 5.56 seviyesinden sert yükseldi

Merkez Bankası'nın, zorunlu karşılık hamlesi sonrası dolar/TL 5.45-5.60 aralığının dışına çıkarak 5.65'i aştı.

Merkez Bankası dünkü açıklamasında Türk Lirası zorunlu karşılık (ZK) belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'nın son PPK toplantısının ardından Başkan Murat Uysal, ZK enstrümanının daha etkin kullanılacağını belirtmişti.

Dolarda son durum şöyle

1 yıldan kısa vadeler için indirim

TCMB'nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylelikle kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak. ZK oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Kamu bankaları olumlu etkilenecek

Piyasaya bu hamleyle 20-22 milyar TL civarında likidite sağlanması beklenirken uygulamadan kamu bankalarının olumlu etkileneceği bekleniyor zira Yeni uygulamayla kriterleri karşılayan bankalar TCMB'de tuttukları TL cinsi ZK'lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

5.56 seviyesinden sert yükseldi

Öte yandan, 2019 başından bu yana kamu önderliğindeki kredi büyümesinin cari denge üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ve piyasalardaki güvenli liman arayışı nedeniyle dolar/TL 5.56 seviyesinden sert yükseldi ve 5.65 TL'yi aştı.