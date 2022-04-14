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Merkez Bankası faiz kararını verdi! MB piyasanın faiz beklentisini gördü

Merkez Bankası faiz kararını verdi! MB piyasanın faiz beklentisini gördü

MERKEZ Bankası, yurtiçi piyasaların merakla beklediği faiz kararını verdi. TCMB Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 14'te sabit tuması beklenirken, Merkez Bankası piyasaları yanıltmadı...

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Yurtiçi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bekliyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası faizi son olarak Aralık 2021'de 100 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmiş, 2022 yılının geride kalan 3 ayında ise faizi pas geçerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Bugünkü toplantı kararında ise sürpriz bir karar beklenmiyor. AA Finans'ın anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi.

Dünya sıkılaşmaya gidiyor
Diğer yandan küresel piyasalarda pek çok ülke salgın döneminde başlattığı gevşek para politikasını yüksek enflasyon sebebiyle askıya almaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) son FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 oranına yükseltti. Ülkede enflasyon yüzde 8,5'la 40 yılın zirvesinde.

Fed ayrıca mayıs ayıyla birlikte 9 trilyon dolarlık bilançosunu, her ay 95 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını duyurdu. Yeni Zelanda Merkez Bankası ülkede seyreden yüksek enflasyona karşı 50 baz puan artışla faizi yüzde 1,50'ye yükseltirken, Kanada Merkez Bankası da 50 baz artışla faizi yüzde 1'e yükseltti.

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