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Merkez Bankası faiz kararını bugün saat kaçta açıklıyor! Faiz indirimi gelecek mi?

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat kaçta açıklıyor! Faiz indirimi gelecek mi?

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka son toplantısında politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası tekrar faiz indirimine gidecek mi? Merkez faiz kararını kaçta açıklayacak?.. İşte ayrıntılar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Piyasa faiz sabit kalacak beklentisinde

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkat çekiyor.

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