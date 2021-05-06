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Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Dolar düşerken altın yükselişte işte son durum

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Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler saat 14:00'te yapılacak Para Politikası Kurulu açıklamasında. Yüzde 19 olan faiz oranı değiştirilecek mi? Piyasa MB'nin kararını beklerken, dolar düşüşe geçti. İşte piyasalarda son durum...

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Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Bu yılın beşinci toplantısını gerçekleştirecek olan TCMB, mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında yüzde 19 olan faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti.

Dolar kuru hafta boyunca 8,30 üzerindeki seyrini sürdürürken gözler TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Saat 11:00 itibariyle piyasalar: Dolar hafif düşüşle güne başladı ve 8.32 seviyesinde işlem görürken, dolar 10 lira seviyesinin üzerinde ve hafif yükseliş trendinde. Serbest piyasada gram altının fiyatı 479 liranın üzerinde seyrederken, çeyrek altının satış fiyatı da 784 lira... 

Merkez Bankası faiz indirir mi?

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. TCMB, faizleri sabit bıraktığı bir önceki toplantıda, PPK metninde enflasyon vurgusunda yaptığı değişiklik faiz indirimine kapı araladığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak sonrasında yayınlanan toplantı özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları mayısta faiz indirimi beklentilerini kısmen ortadan kaldırdı.

Faiz inmese de metindeki ifadeler merak konusu

Uzmanlar TCMB'nin yüzde 19 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak karar metnindeki ifadeler dikkatle izlenecek. Özellikle de enflasyon raporunda nisan ayında zirve yapacağı öngörülen enflasyona yönelik cümleler faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik ipucu olarak takip ediliyor.

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