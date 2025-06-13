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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 46'ya yükseltilmişti.

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AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Sabit bırakılacağı kararı...

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

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