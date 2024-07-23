Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistler ne bekliyor?
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.