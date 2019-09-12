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Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik! Dolarda son durum

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi piyasalarda hareketlilik var. Dolar/TL 5,7615 TL’den işlem görüyor. 

Merkez Bankası'nın bugün 14.00'da yapılacak toplantıda faiz indirimine gitmesi beklenirken, kritik veriler öncesi dolardaki son durum yakından takip ediliyor.

Dolarda son durum

PPK toplantısı

Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz’da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle 12 Eylül’de (bugün) yapılacak PPK toplantısında ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Merkez kaç puan indirecek?

Swap piyasası 300-350 baz puan indirim fiyatlarken, Reuters’ın görüşlerine başvurduğu yedi işlemcinin bugünkü toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentisi 300-400 baz puan aralığında bulunuyor.

Aşağı yönlü hareket görülebilir

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Swap piyasası 300-350 baz puan indirim bekliyor. Bizim beklentimiz de bu seviyelerde indirim yapılabileceği yönünde. Hafta başından bu yana piyasanın bu beklentiyi satın almasıyla kurda yükseliş gördük. Dün 22 haftalık ortalama olan 5.79 seviyesi test edildi ancak aşamayınca kur tekrar yönünü aşağı çevirdi. Bugünkü PPK toplantısının ardından piyasa beklentileri dahilinde bir indirim yapılması halinde beklentinin bitmiş olması nedeniyle kurda aşağı hareket görebiliriz” dedi

Altında son durum şöyle

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