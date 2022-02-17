Merkez Bankası faiz kararı! İslam Memiş: 'Sürpriz yok! altın 1-2 hafta içinde önce düşecek sonra 1450 lira..."

MERKEZ Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasa faiz indirimi bekmezken, İslam Memiş'ten dikkat çeken faiz, altın ve gümüş açıklamaları geldi. Piyasanın gözü kulağı saat 14:00'te Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında...

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Küresel piyasalarda Fed'in para politikası patikasına ilişkin fiyatlamalar öne çıkarken yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.Piyasalar Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14'te sabit tutmasını bekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Saat 14:00’de TCMB’nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum" deyip altın ve gümüşle ilgili flaş uyarı ve tahminlerde bulundu.

İslam Memiş Merkez Bankası'ndan sürpriz beklemiyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de Merkez Bankası'nın faizkararında sürpriz yapmayacağını söyledi. "14:00’de TCMB’nin faiz kararı var. Burdan da sürpriz bir karar beklemiyorum" diyen İslam Memiş, altın ve dolarda agresif bir yükseliş beklemediğini ifade edip, yatırımcıyı yükseliş için zamanın daraldığı konusunda uyardı. İşte İslam Memiş'in altın, dolar ve gümüşle ilgili uyarıları...

Altın son bir alım fırsatı verecek sonra yükselecek

- Son alım fırsatını vermeden yıl içinde öngördüğüm yükselişin başlamasını beklemiyorum. Ancak zaman daraldı. 1-2 hafta içindeki geri çekilmeli son düşüş olarak göreceğim.

2022'de altın ve gümüşü tutamazlar çünkü başka yalan kalmadı

- Her ne kadar faiz artırım sürecini başlatsa da enflasyon süreci çok sancılı olacak. 2021’de manipüle edilen emtiaları 2022’de tutamazlar. Çünkü başka yalan kalmadı.

2022'de gram altın 1450 lira olacak

- 2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 dolar, gram da 1.450 lira... Ons gümüşte 40 dolar gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur.

1-2 hafta içinde altın ve gümüş 'fırsat' için düşecek...

- 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor.

Gümüş 2022'de altını tahtından edecek

- Özellikle gümüşün 2022’de yine altına kıyasla daha fazla değerleneceği öngörümü anımsatmak isterim. Gümüşün 2022’de altını tahtından eden bir fiyatlama ile yılı tamamlamasını bekliyorum.