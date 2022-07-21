Merkez Bankası faiz kararı gündeme oturdu! Dolar etkileyen TCMB faiz kararı

TÜRKİYE Merkez Bankası saat 14.00'da faiz kararını açıklıyor. Ekonomistler 'MB faizi sabit tutacak' demişti, Merkez Bankası da piyasaları şaşırtmayacak görünüyor. Faizlerin artmayacağı beklentisi güçlü olunca dolar kuru alıp başını gitti. Merkez Bankası faiz kararı ile dolar kuru 17.60'ın üstüne tırmandı.

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Enflasyon her ay yükselmeye devam ederken ve dolar 17.66 lira sınırını aşıp 2022 yılının rekorlarını kırarken, piyasalarda tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) saat 14.00’da açıklayacağı faiz kararında olacak. Yükselen enflasyona ve sert artan döviz kurlarına rağmen farklı anketlere katılan ekonomistler merkezden herhangi bir faiz adımı beklenmiyor. Ancak kimi ekonomistler yıl içerisinde faiz değişikliği öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda TCMB geçtiğimiz eylülden ocak ayına kadar politika faizi olan haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmiş, faiz indirimleri TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı. Bu yıl TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon ve kur artıyor, Merkez Bankası sessiz

Tüketici enflasyonu ise artan döviz kurlarının etkisiyle sert yükselmiş ve haziran ayında yüzde 78,62 seviyesine gelerek son 24 yılın rekorunu kırmıştı. Reuters’ın enflasyon anketine katılan uzmanlar da haziran ayında yüzde 78,62 seviyesinde bulunan enflasyonun üçüncü çeyreği yüzde 85’te, 2022 yılını ise yüzde 70’te tamamlamasını bekliyor. Ancak bu gelişmelere rağmen uzmanlar TCMB’den herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor.

Piyasa uzmanlarının merkez bankasının temmuz toplantısına ve yıl sonuna ilişkin yaptığı tahminler şöyle:

Reuters anketi: Yıl sonuna kadar yüzde 14'te tutacak

Reuters anketindeki katılımcılar merkez bankasından temmuzda herhangi bir faiz adımı beklemiyor. Katılımcıların medyan tahmine göre TCMB’nin politika faizini 2023 sonuna kadar yüzde 14 seviyesinde sabit tutması beklenirken, azınlıkta kalan bazı tahminler aynı dönemde politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Anketteki en yüksek tahmine göre 2023’ün ikinci yarısında politika faizi yüzde 30 seviyesine kadar yükselebilir.

Bloomberg anketi: Yıl sonuna kadar sabit kalacak

Bloomberg’in TCMB faiz kararı beklenti anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde gerçekleşti. 13 kurumun yık sonu beklentisi de faizlerin yıl sonu kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde oldu.

En düşük yıl sonu tahmini veren kurum ağustos ayından itibaren faiz indirimlerine başlanarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurum ise ekim ayında 26 puan faiz artırımına gidilerek yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilebileceğini öngördü.

Ankete katılan 8 kurumdan 3’ü Temmuz 2023'te, diğer iki kurumdan biri Mart 2023 tarihinde ve bir diğeri ise Ekim 2022'de faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Faiz indirimi tahmininde bulunan 3 kurumdan biri ise 2022 bitimine dek, diğeri Ağustos 2022 tarihinde ve bir diğeri ise de Mart 2023 tarihlerinde faiz indirimi yapılacağı beklentisini paylaştı.

Foreks anketi: 16 ekonomistten biri yüzde 13'e indirilecek

Foreks anketine katılan 16 ekonomistin 15’i faizin değiştirilmeyeceğini tahmin edilirken, 1’i ise yüzde 13 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu. Ankete katılan ekonomistlerin yalnızca 8’i 2022 yılının sonuna ilişkin görüş belirtirken yıl sonu faizi için medyan tahmin yüzde 14 oldu. Ekonomistlerin 7’si yıl sonu için faizlerin yüzde 14’te kalacağını öngörürken, 1 ekonomist faizin yüzde 24’e yükseltileceğini öngördü.