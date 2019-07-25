Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi sorusu bugün yanıtını buluyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. 2015'ten bu yana ilk defa faiz indirimine gidilecek. Uzmanlar beklenenden fazla indirim olması durumunda kurun fırlayacağı uyarısında bulunuyor.

Ekonomistlere göre faiz indiriminde ortalama beklenti 250 baz puan olurken en düşük ve en yüksek indirim beklentisi 100 ila 600 puan arası değişiyor. Analistlere göre, özellikle kur hareketinde indirimin boyutu önem arz ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine 6 Temmuz'da atanan Murat Uysal, bugün ilk defa Para Politikası Kurulu'na (PPK) başkanlık edecek. Türkiye'de enflasyon beklentilerindeki gerileme ve ülke risk primindeki düşüşün yanı sıra, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesiyle piyasalarda gözler TCMB'nin bugünkü PPK toplantısına çevrildi.

Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip

Erdoğan'ın uzun zamandır faizlerin düşürülmesine yönelik söylemleri ve Uysal'ın da verdiği bir röportajda bu yönde sinyal vermesi dolayısıyla yapılacak PPK toplantısında alınacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor. Piyasalar da faizin düşürülmesi beklentisine sahip; ancak faizin ne kadar düşürüleceğine dair farklı görüşler mevcut.

2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediliyor

Ekonomistler, bugünkü toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015'ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor. 200 ila 250 baz puanlık düşüş bekleyen ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 18 seviyesine gerilemesini öngörüyor.

24 Şubat 2015 tarihli PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 25 baz puanlık düşüşle yüzde 7,75'ten yüzde 7,50'ye, 22 Eylül 2016'de de gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 8,50'den yüzde 8,25'e indirilmişti.

Faizlerde indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor

TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ekonomistler, TCMB'nin faizlerde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Yabancı ekonomistler: Daha agresif adımlar atılabilir!

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği, yıl sonuna doğru da bu genişlemeci politikada daha agresif adımlar atacağı öngörüsünde bulunuyor. TCMB, 12 Haziran'daki PPK toplantısında, politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit bırakmıştı.

Beklenenden fazla indirim kuru fırlatabilir

Bloomberg'in Orta Doğu ekonomisti Ziad Daoud ise kaleme aldığı yazısında, Merkez Bankası'nın piyasanın fiyatladığından daha yüksek bir faiz indirimine gitmesi takdirinde kurda yine bir kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ziad Daoud'a göre piyasalar 200-250 baz puan faiz indirimini fiyatlıyor; Merkez Bankası'nın bunun üstünde bir faiz indirimi yapması takdirinde kurun fırlaması riski bulunuyor.

Dolar 5.70'in üzerinde seyrediyor

Öte yandan dolar da Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklentisinden dolayı dün 5.70'in üzerini gördü ve bugün de bu seviyenin üzerinden güne başladı.