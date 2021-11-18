Merkez Bankası faiz indirdi dolar adeta uçtu! Dolar 11 liraya yaklaştı

MERKEZ Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar adeta fırladı... Gece yarısı saat 04:20'de 10.93 lirayla rekor kıran dolar, faiz indirim kararıyla birlikte 11 TL'ye yaklaştı...

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Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde uçmuştu. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü.

Dolar güne de 10.89 liranın üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın kararını açıkladığı dakikalarda 10.47 TL seviyelerine gerilemişti. Euro ise 12 liranın altına inerek 11.89 lira seviyelerini görmüştü.

Merkez Bankası kararının ardından dolar anında uçtu ve 11 lira kapısına dayandı. Saat 14:15 itibariyle dolar 10.89 lira, euro ise 12.36 lirayı aştı.