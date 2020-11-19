Merkez Bankası faiz artıracak mı? Dolar çakılacak deniyor piyasa saat 14.00'a kilitlendi

TÜRKİYE Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz artırımını görüşüyor. Hem doların hem de piyasaların gözü bu toplantıda. MB'nin faizleri artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki bu artış ne kadar olacak?

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Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanıyor. PPK saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda son haftalarda faiz artırımına gidileceği yönünde güçlü bir beklenti oluştu. Dolar ve euroda yaşanan son dönemdeki düşüşün sebebi de bu beklenti.

Geçtiğimiz ayki toplantıdan da PPK'dan faiz artırımı bekleniyordu ancak bu beklenti gerçekleşmedi. PPK, geçen ay repo faizini beklentilerin tersine sabit tutarken, faiz koridorunun üst limiti olan geç likidite penceresini yüzde 14.75’e yükseltti. Bu sürpriz kararın ardından TL'de sert değer kaybı yaşandı ve dolar 8.50'leri gördü.

Merkez Bankası faizi ne kadar artırır?

*AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

*Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise beklentiler politika faizinin 400 baz puan artışla yüzde 14.25’e ve 575 baz puan artışla yüzde 16’ya yükselmesi arasında yer aldı.

*ABD'li finans devi Goldman Sachs da Merkez Bankası'ndan 475 baz puana varan bir faiz artırımı beklediğini bildirdi.

*Alman Deustsche Bank Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz artırımı beklenildiği görüşünde.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Merkez Bankası'nın atacağı her adımda yanında olacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Yüksek faizle istihdam yaratmak, üretim yapmak mümkün değil. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" dedi.