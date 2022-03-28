BIST 2.186
DOLAR 14,85
EURO 16,31
ALTIN 919,52
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası duyurdu: Yeni 5 TL tedavüle giriyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Abone ol

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan ve Akdeniz'de peş peşe depremler!
Erzincan ve Akdeniz'de peş peşe depremler!
Kerim Bekar ifadesi ne dedi dedesi Dursun Zehir'i arkadaşına öldürtmüş
Kerim Bekar ifadesi ne dedi dedesi Dursun Zehir'i arkadaşına öldürtmüş
Rusya lideri Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş
Rusya lideri Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş
Yargıtay'dan flaş karar! 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılmadı
Yargıtay'dan flaş karar! 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılmadı
Dursun Zehir kimdir cinayeti aydınlandı Dursun Zehir'i kim, neden öldürdü?
Dursun Zehir kimdir cinayeti aydınlandı Dursun Zehir'i kim, neden öldürdü?
Macron: Biden gibi 'Putin'e kasap' demeyeceğim
Macron: Biden gibi 'Putin'e kasap' demeyeceğim
Özgür Demirtaş'tan Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' sözüne tepki
Özgür Demirtaş'tan Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' sözüne tepki
PKK'lı ile telefon mesajı trafiğine ulaşıldı mahkeme tamamını serbest bıraktı
PKK'lı ile telefon mesajı trafiğine ulaşıldı mahkeme tamamını serbest bıraktı
Esenyurt'ta akılalmaz oyun! Aynı yöntemle taksicileri soydu
Esenyurt'ta akılalmaz oyun! Aynı yöntemle taksicileri soydu
Dursun Zehir cinayeti son haber geldi torunu Kerim Bekar azmettirmiş
Dursun Zehir cinayeti son haber geldi torunu Kerim Bekar azmettirmiş