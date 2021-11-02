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Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra yeni görev! Naci Ağbal Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müşavir oldu

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra yeni görev! Naci Ağbal Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müşavir oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

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Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğu öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.

Resmi Twitter hesabının bio’suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

7 Kasım 2020’de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021’de görevden alınmıştı.

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