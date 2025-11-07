Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması! Ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu bu sabah sekansında gerçekleştirilen toplantıyla açıkladı.
Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahmini aralığını yüzde 25-29'dan yüzde 31- 33'e yükseltti. 2026 tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak korundu.
Enflasyon raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücretle alakalı yöneltilen soruya, "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var o kurul çalışmaları yürütecek kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz" yanıtı verdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.