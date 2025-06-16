Merkez açıkladı Emekli ve memur Temmuz 2025 zammı netleşti! Öğretmen polis zamlı maaşı

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinlik kazanacak.Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı 15.09 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte de rakam kesinleşecek.